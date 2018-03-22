Сутки в АТО: боевики придерживались перемирия

За прошедшие сутки, 21 марта, боевики придерживались режима всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Со стороны российско-оккупационных войск обстрелов по укреплениям наших защитников не зафиксировано", - говорится в отчете.

"Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО. Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня", - отметили в штабе.

Украинская правда