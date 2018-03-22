Сутки в АТО: боевики придерживались перемирия

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Четверг, 22 марта 2018, 06:17

За прошедшие сутки, 21 марта, боевики придерживались режима всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Со стороны российско-оккупационных войск обстрелов по укреплениям наших защитников не зафиксировано", - говорится в отчете.

"Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО. Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня", - отметили в штабе.

Украинская правда

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Темы: АТО
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