Україна і ЄС обговорюють деталі чергового траншу фіндопомоги – міністр

Київ і Брюссель обговорюють умови та деталі надання Україні чергового пакету макрофінансової допомоги.

Інформацію про це "Укрінформу" підтвердив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, який у рамках Українського тижня у Берліні провів ряд зустрічей з німецькими політиками.

"ЄС оголосив нову макрофінансову допомогу в розмірі 1 млрд євро. Зараз ми дискутуємо щодо індикаторів, яких необхідно досягти, якою повинна бути Дорожня карта, щоб отримати цю допомогу, часу одержання, етапів", – заявив Саєнко.

"Цілі і завдання, які визначить європейська сторона, будуть прийнятними", – переконаний міністр.

"Україна проводить реформи, в першу чергу, не для того, щоб отримати допомогу, не тому, що цього вимагають наші європейські партнери. Це дуже важливо для нас, для країни, щоб стати успішними.

Боротьба з корупцією, розвиток економіки – це наше завдання, те, що ми повинні робити, незважаючи на те, запишуть нам в меморандум якусь чергову допомогу чи ні", – підкреслив чиновник.

"Україна буде робити по максимуму все, щоб стати успішною, тому що успішна Україна, багата, європейська – повинна бути нашою потужною відповіддю російській агресії", – наголосив Саєнко.

"У нас досить маленьке вікно можливостей і часу для того, щоб стати успішними. Німецькі колеги підтвердили, що часу на вичікування зовсім немає і треба використовувати його по максимуму", – додав він.

Як повідомлялось, Європейська комісія затвердила пропозицію щодо нової програми макрофінансової допомоги (MFA) для України на суму до 1 млрд. євро для підтримки економічної стабілізації та структурних реформ.

На сьогоднішній день Україна отримала за трьома попередніми програмами MFA кредитів на суму 2,81 мільярда євро з початку 2014 року: 1,61 мільярда євро були виділені у 2014-2015 роках в рамках двох попередніх програм MFA та 1,2 мільярда євро у 2015-2017 роках як частина третьої програми.

Україна виконала 17 із 21 політичних зобов'язань, пов'язаних з третім траншем у розмірі 600 мільйонів євро, які могли б бути надані Україні під час третьої програми MFA. Чотири заходи не були запроваджені до моменту закінчення терміну дії допомоги в січні 2018 року і Єврокомісія не виплатила останній транш.