Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина и ЕС обсуждают детали очередного транша финпомощи - министр

Четверг, 22 марта 2018, 05:42

Киев и Брюссель обсуждают условия и детали предоставления Украине очередного пакета макрофинансовой помощи.

Информацию об этом "Укринформу" подтвердил министр Кабинета министров Александр Саенко, который в рамках Украинской недели в Берлине провел ряд встреч с немецкими политиками.

"ЕС объявил новую макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. Сейчас мы дискутируем относительно индикаторов, которые необходимо достичь, какой должна быть Дорожная карта, чтобы получить эту помощь, времени получения, этапов",  заявил Саенко.

"Цели и задачи, которые определит европейская сторона, будут приемлемыми",  убежден министр.

"Украина проводит реформы, в первую очередь, не для того, чтобы получить помощь, не потому, что этого требуют наши европейские партнеры. Это очень важно для нас, для страны, чтобы стать успешными.

Борьба с коррупцией, развитие экономики  это наша задача, то, что мы должны делать, несмотря на то, запишут нам в меморандум какую-то очередную помощь или нет",  подчеркнул чиновник.

"Украина будет делать по максимуму все, чтобы стать успешной, потому что успешная Украина, богатая, европейская  должна быть нашем мощнsv ответом российской агрессии", – отметил Саенко.

"У нас достаточно маленькое окно возможностей и времени для того, чтобы стать успешными. Немецкие коллеги подтвердили, что времени на выжидания совсем нет и надо использовать его по максимуму",  добавил он.

Как сообщалось, Европейская комиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи (MFA) для Украины на сумму до 1 млрд. евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

На сегодняшний день Украина получила по трем предыдущим программам MFA кредитов на сумму 2,81 млрд евро с начале 2014 года: 1,61 млрд евро были выделены в 2014-2015 годах в рамках двух предыдущих программ MFA и 1,2 млрд евро в 2015- 2017 годах как часть третьей программы.
Украина выполнила 17 из 21 политических обязательств, связанных с третьим траншем в размере 600 млн евро, которые могли бы быть предоставлены Украине во время третьей программы MFA. Четыре обязательства не были введены до момента окончания срока действия помощи в январе 2018 года и Еврокомиссия не выплатила последний транш.

Темы: УкраинаЕСденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Украина
Польша закроет границу с Украиной, если ЕС не продлит зерновой запрет − Моравецкий
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
Защитники выбивают врага на таврийском направлении − Тарнавский
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: