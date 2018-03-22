Украина и ЕС обсуждают детали очередного транша финпомощи - министр

Киев и Брюссель обсуждают условия и детали предоставления Украине очередного пакета макрофинансовой помощи.

Информацию об этом "Укринформу" подтвердил министр Кабинета министров Александр Саенко, который в рамках Украинской недели в Берлине провел ряд встреч с немецкими политиками.

"ЕС объявил новую макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. Сейчас мы дискутируем относительно индикаторов, которые необходимо достичь, какой должна быть Дорожная карта, чтобы получить эту помощь, времени получения, этапов", – заявил Саенко.

"Цели и задачи, которые определит европейская сторона, будут приемлемыми", – убежден министр.

"Украина проводит реформы, в первую очередь, не для того, чтобы получить помощь, не потому, что этого требуют наши европейские партнеры. Это очень важно для нас, для страны, чтобы стать успешными.

Борьба с коррупцией, развитие экономики – это наша задача, то, что мы должны делать, несмотря на то, запишут нам в меморандум какую-то очередную помощь или нет", – подчеркнул чиновник.

"Украина будет делать по максимуму все, чтобы стать успешной, потому что успешная Украина, богатая, европейская – должна быть нашем мощнsv ответом российской агрессии", – отметил Саенко.

"У нас достаточно маленькое окно возможностей и времени для того, чтобы стать успешными. Немецкие коллеги подтвердили, что времени на выжидания совсем нет и надо использовать его по максимуму", – добавил он.

Как сообщалось, Европейская комиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи (MFA) для Украины на сумму до 1 млрд. евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

На сегодняшний день Украина получила по трем предыдущим программам MFA кредитов на сумму 2,81 млрд евро с начале 2014 года: 1,61 млрд евро были выделены в 2014-2015 годах в рамках двух предыдущих программ MFA и 1,2 млрд евро в 2015- 2017 годах как часть третьей программы.

Украина выполнила 17 из 21 политических обязательств, связанных с третьим траншем в размере 600 млн евро, которые могли бы быть предоставлены Украине во время третьей программы MFA. Четыре обязательства не были введены до момента окончания срока действия помощи в январе 2018 года и Еврокомиссия не выплатила последний транш.