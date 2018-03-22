США збільшать видатки на підтримку України
У Конгресі США представили погоджений Сенатом та Палатою представників закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, у якому збільшено видатки на підтримку України.
Про це у Facebook повідомляє посольство України у США.
"Загальний обсяг допомоги Україні визначено в обсязі 620,7 мільйонів доларів, що перевищує відповідний минулорічний кошторис", - йдеться у повідомленні.
"Згідно із законопроектом Пентагону виділяється 200 мільйонів доларів для надання військово-технічної допомоги Україні, що на 50 мільйонів доларів більше за асигнування 2017 року", - підкреслюють у відомстві.
"Ці кошти спрямовуватимуться на фінансування конкретних проектів американської підтримки ЗСУ, зокрема, таких, як підготовка військовослужбовців, надання військової техніки та спорядження, летальної зброї оборонного характеру, іншого оснащення і послуг військового призначення, логістичне забезпечення.
Перелік видів допомоги включає також розвідувальну підтримку збройних та безпекових сил нашої держави", - наголошують дипломати.
Кошторис допомоги Україні по лінії Держдепу США та причетних агентств визначено у сумі $420,7 млн - це на $10 млн. перевищує видатки минулого року.
Збільшене фінансування спрямоване на посилення безпекової підтримки України за програмою "Міжнародне військове фінансування".
"Перед набуттям чинності Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік має бути схвалений Сенатом і Палатою представників та підписаний Президентом США", - повідомили у посольстві.