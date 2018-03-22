США збільшать видатки на підтримку України

У Конгресі США представили погоджений Сенатом та Палатою представників закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, у якому збільшено видатки на підтримку України.

Про це у Facebook повідомляє посольство України у США.

"Загальний обсяг допомоги Україні визначено в обсязі 620,7 мільйонів доларів, що перевищує відповідний минулорічний кошторис", - йдеться у повідомленні.

"Згідно із законопроектом Пентагону виділяється 200 мільйонів доларів для надання військово-технічної допомоги Україні, що на 50 мільйонів доларів більше за асигнування 2017 року", - підкреслюють у відомстві.

"Ці кошти спрямовуватимуться на фінансування конкретних проектів американської підтримки ЗСУ, зокрема, таких, як підготовка військовослужбовців, надання військової техніки та спорядження, летальної зброї оборонного характеру, іншого оснащення і послуг військового призначення, логістичне забезпечення. Перелік видів допомоги включає також розвідувальну підтримку збройних та безпекових сил нашої держави", - наголошують дипломати.