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США увеличат расходы на поддержку Украины

Четверг, 22 марта 2018, 06:23
США увеличат расходы на поддержку Украины

В Конгрессе США представили согласованный Сенатом и Палатой представителей закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором увеличены расходы на поддержку Украины.

Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США.

"Общий объем помощи Украине определили в объеме 620, 7 миллионов долларов, что превышает соответствующий прошлогодний показатель", - говорится в сообщении.

"Согласно законопроекту Пентагона выделяется 200 миллионов долларов для оказания военно-технической помощи Украине, что на 50 мииллионов долларов больше ассигнования 2017 года", - подчеркивают в ведомстве.

"Эти средства будут направлены на финансирование конкретных проектов американской поддержки ВСУ, в частности, таких, как подготовка военнослужащих, оказание военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения, логистическое обеспечение.

Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных сил и безопасности сил нашего государства", - отмечают дипломаты.

Смету помощи Украине по линии Госдепа США и причастных агентств определили в сумме $420,7 млн - это на $10 млн превышает расходы прошлого года.

Финансирование направлено на усиление поддержки безопасности Украины по программе "Международное военное финансирование".

"Перед вступлением в силу Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год должен быть одобрен Сенатом и Палатой представителей и подписан президентом США", - сообщили в посольстве.

Темы: СШАУкраина
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