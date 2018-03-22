Савченко принесла на комітет гранати

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Четвер, 22 березня 2018, 09:41
Ельдар Сарахман, УП

Народний депутат Надія Савченко принесла на засідання регламентного комітету ВР, який розглядає подання щодо зняття з неї недоторканності, два гранати.

"Дуже важливо було показати зараз вам, що ви ходите дуже близько біля смерті. Вас всіх лякає, були в мене гранати, чи не були в сумочці. Були в мене гранати. Гранати були. Ось. Гранати були", - сказала Савченко.

 

Вона взяла пакетик, що лежав біля неї на столі,  дістала два фрукти і поклала перед собою. 

 
Фото Ельдара Сарахмана, УП 
 
Фото Ельдара Сарахмана, УП 

Савченко також розповіла про інцидент у Верховній Раді 15 березня, звідки її вивели нібито через гранати в сумці.

За її словами, ці чутки розпустив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Коли я зайшла у Верховну Раду, і пішов слух, яких пустив Матіос, що я несу гранати, бо в мене важка сумка. Там було дві пачки паперу, ну і звичайно гранати (Савченко вказала на фрукти перед собою – ред.), то ви б бачили реакцію Верховної Ради – люди витягували карточку і перелазили по стільцях. Їм говорили, що розльот  Ф-1 200 м – порахуйте периметр – ви далеко не втечете, то це перетворювалося на казковий цирк", - сказала Савченко.

Вона також розповіла, що двічі бачила страх в очах влади: перший раз в очах президента Петра Порошенка, коли вона повернулась з Росії і зустрічалась з ним на Банковій, другий раз – у ВР 15 березня.

"До мне не побоялися підійти тільки ті депутати, які були на Майдані, вони були сотниками. Підійшли і спитали: "Надю, ти що чудиш, що правда? Пішли покуримо". Пішли покурити. Ну, звичайно ж подали, як "Савченко вивели з залу". Хтось бачив, як мене виводили? Коли до мене підійшов ззаду Тетерук, то я сказала депутатам, які були сотниками: "Заберіть від мене агента ФСБ, бо боюсь, що мені застромлять ножа у спину". Отак воно і виходить", - сказала Савченко.

Вона додала, що ворога шукають "там, де його немає".

"Ви шукаєте ворога в народові. Шукайте ворога серед себе. Я показала українцям, що ситуацію сколихнути можна, показала всьому світові, наскільки в нас несерйозна політика. Мені прикро, що довелося показати таким шляхом", - підсумувала нардеп.

Дивіться про "гранати від Надії Савченко" в кінці відео

Ірина Балачук, УП 
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