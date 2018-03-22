Савченко принесла на комитет гранаты

Народный депутат Надежда Савченко принесла на заседание регламентного комитета ВР, который рассматривает представление о снятии с нее неприкосновенности, два граната.

"Очень важно показать сейчас вам, что вы ходите очень близко у смерти. Вас всех пугает, были у меня гранаты или не были в сумочке. Были у меня гранаты. Гранаты были. Вот. Гранаты были", – сказала Савченко.

Она взяла пакетик, который лежал у нее на столе, достала два фрукта и положила перед собой.

ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Савченко также рассказала об инциденте в Верховной Раде 15 марта, откуда ее вывели якобы из-за гранаты в сумке.

По ее словам, эти слухи распустил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Когда я зашла в Верховную Раду, и пошел слух, которых пустил Матиос, что я несу гранаты, потому что у меня тяжелая сумка. Там было две пачки бумаги, ну и конечно гранаты (Савченко отметила фрукты перед собой – ред.), то вы бы видели реакцию Верховной Рады – люди вытягивали карточку и перелезали по стульям. Им говорили, что разлета Ф-1200 м – посчитайте периметр – вы далеко не уйдете, то это превращалось в сказочный цирк", – сказала Савченко.

Она также рассказала, что дважды видела страх в глазах власти: первый раз в глазах президента Петра Порошенко, когда она вернулась из России и встречалась с ним на Банковой, второй раз – в ВР 15 марта.

"Ко мне не побоялись подойти только те депутаты, которые были на Майдане, они были сотниками. Подошли и спросили: "Надя, ты что чудишь, что правда? Пошли покурим". Пошли покурить. Ну, конечно же подали, как "Савченко вывели из зала". Кто-то видел, как меня выводили? Когда ко мне подошел сзади Тетерев, то я сказала депутатам, которые были сотниками: "Уберите от меня агента ФСБ, потому что боюсь, что мне воткнут нож в спину". Так оно и получается", – сказала Савченко.

Она добавила, что врага ищут "там, где его нет".

"Вы ищете врага в народе. Ищите врага среди себя. Я показала украинцам, что ситуацию всколыхнуть можно, показала всему миру, насколько у нас несерьезная политика. Мне жаль, что пришлось показать таким путем", – подытожила нардеп.

Дивіться про "гранати від Надії Савченко" в кінці відео