Обшуки в Криму: затримали кримськотатарського активіста

Російські правоохоронці провели обшук в будинку активіста Нарімана Мемедімінова в Бахчисарайському районі окупованого Росією Криму.

Про це повідомляє у Facebook громадська організація "Кримська солідарність".

"Нарімана Мемедімінова заарештували і відвезли в УФСБ м.Сімферополь (підконтрольне Кремлю Управління Федеральної служби безпеки – УП). За словами дружини, обшук проходив в грубій формі, з нецензурною лайкою з боку силовиків", – зазначили в ГО.

Дружина Мемедінова в коментарі "Кримській солідарності" розповіла, що активісту інкримінують порушення за частиною 2 статті 205.2 КК РФ (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму з використанням ЗМІ та мережі "Інтернет").

"За те, що в 2013-14 році він як блогер публікував відео та виставляв їх в YouTube", – пояснила дружина Мемедінова.

"Кримська солідарність" наголосила, що дії російських правоохоронців "розглядає як черговий удар по роботі своїх громадянських активістів і, в цілому, по громадській журналістиці в Криму".

Як пояснили в ГО, 11 лютого 2016 року в будинку Мемедінова вже був обшук.

13 липня 2017 року підконтрольний Росії Бахчисарайський районний суду розглядав відносно кримськотатарського активіста адміністративну справу.

За інформацією юриста Лілі Гемеджі, Мемедінова притягували до відповідальності за нібито участь в несанкціонованому мітингу 13 квітня 2017 року поблизу будинку Сейдамета Мустафаєва, у якого в той момент проводився обшук

"У момент обшуку зібралася велика кількість кримських татар, які прийшли підтримати співвітчизника, серед них був і сам Наріман, висвітлював ситуацію і вів відеозйомку. Крім цього, він намагався утримувати людей від реакції на провокації з боку правоохоронних органів", – пише "Кримська солідарність", додаючи, що тоді Мемедінова визнали "винним" і оштрафували на 10 тисяч рублів.

Після російської анексії Криму в 2014 році на півострові почалися масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".