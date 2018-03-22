Обыски в Крыму задержали крымскотатарского активиста

Российские правоохранители провели обыск в доме активиста Наримана Мемедиминова в Бахчисарайском районе оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает в Facebook общественная организация "Крымская солидарность".

"Наримана Мемедиминова арестовали и увезли в УФСБ г. Симферополь (подконтрольное Кремлю Управление Федеральной службы безопасности). Со слов супруги, обыск проходил в грубой форме, с нецензурной бранью со стороны силовиков", – отметили в организации.

Жена Мемединова в комментарии "Крымской солидарности" рассказала, что активисту инкриминируют нарушение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ и сети "Интернет").

"За то, что в 2013-14 году он как блогер публиковал видео и выставлял их в YouTube", – пояснила жена Мемединова.

"Крымская солидарность" отметила, что действия российских правоохранителей "рассматривает как очередной удар по работе своих гражданских активистов и, в целом, по гражданской журналистике в Крыму".

Как пояснили в организации, 11 февраля 2016 года в доме Мемединова уже был обыск.

13 июля 2017 подконтрольный России Бахчисарайский районный суд рассматривал относительно крымскотатарского активиста административное дело.

По информации юриста Лили Гемеджи, активиста привлекали к ответственности за якобы участие в несанкционированном митинге 13 апреля 2017 года возле дома Сейдамета Мустафаева, у которого в тот момент проводился обыск.

"В момент обыска собралось большое количество крымских татар, которые пришли поддержать соотечественника, среди них был и сам Нариман, освещал ситуацию и вёл видеосъёмку. Кроме этого, он пытался удерживать людей от реакции на провокации со стороны правоохранительных органов", – пишет" Крымская солидарность ", добавляя, что тогда Мемединова признали "виновным" и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

После российской аннексии Крыма в 2014 году на полуострове начались массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир" .