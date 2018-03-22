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У київському метро затримали чоловіка з тротилом

Четвер, 22 березня 2018, 10:17
У київському метро затримали чоловіка з тротилом

Вранці 22 березня на станції метро "Житомирська" у Києві правоохоронці затримали чоловіка із вибухівкою, який їхав у центр міста.

Про це повідомляє сайт Поліції Києва.

"Правоохоронці метрополітену виявили на станції пасажира, який віз у рюкзаку тротилову шашку, пластид, запали і детонатори", - йдеться в повідомленні.

Чоловік перевозив близько 100 грамів тротилу, 100 грамів пластиду, запали УЗРГМ та детонатори. 

Для документування події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Затриманий – уродженець Волинської області, 1990 року народження, який останнім часом мешкав у столиці. 

 

Вилучене направили на експертизу. З чоловіком працюють співробітники СБУ.

За словами керівника поліції Києва Андрія Крищенка, вилученого достатньо, щоб знищити тролейбус, вагон метро чи кілька автомобілів.

Пізніше народний депутат Антон Геращенко повідомив у Facebook, що затримали громадянина Гресика Т.В., і що він може бути пов'язаний з "Рухом нових сил".

"Раніше Гресик був помічений під час масових акцій протесту восени 2017 року біля Верховної Ради, деякий час жив у наметовому містечку і крутився навколо офісу Партії "Рух Нових сил Саакашвілі"", - написав Геращенко.

Він також виклав в мережу два фото, на яких Гресик з групою людей стоїть в офісі "РНС".

"Слідчі поліції офіційно звернуться до керівництва партії "РНС" з питаннями про те, що ця людина робила в їхньому офісі. Думаю, що правда про те, що ця людина хотіла зробити сьогодні з 200 грамами вибухівки в Києві потрібна всім", - підсумував Геращенко.

У поліції також зазначили, що у зв'язку із запланованими масовими заходами в урядовому кварталі Києва посилили заходи безпеки. Додаткові сили поліції також задіяні у громадських місцях, на станціях метро, зупинках громадського транспорту, на вокзалах та в аеропорту.

Українська правда

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Теми: Київметрозброя
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