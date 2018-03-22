У київському метро затримали чоловіка з тротилом

Вранці 22 березня на станції метро "Житомирська" у Києві правоохоронці затримали чоловіка із вибухівкою, який їхав у центр міста.

Про це повідомляє сайт Поліції Києва.

"Правоохоронці метрополітену виявили на станції пасажира, який віз у рюкзаку тротилову шашку, пластид, запали і детонатори", - йдеться в повідомленні.

Чоловік перевозив близько 100 грамів тротилу, 100 грамів пластиду, запали УЗРГМ та детонатори.

Для документування події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Затриманий – уродженець Волинської області, 1990 року народження, який останнім часом мешкав у столиці.

Вилучене направили на експертизу. З чоловіком працюють співробітники СБУ.

За словами керівника поліції Києва Андрія Крищенка, вилученого достатньо, щоб знищити тролейбус, вагон метро чи кілька автомобілів.

У поліції також зазначили, що у зв'язку із запланованими масовими заходами в урядовому кварталі Києва посилили заходи безпеки. Додаткові сили поліції також задіяні у громадських місцях, на станціях метро, зупинках громадського транспорту, на вокзалах та в аеропорту.