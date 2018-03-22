В киевском метро задержали мужчину с тротилом

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Четверг, 22 марта 2018, 11:17

Утром 22 марта на станции метро "Житомирская" в Киеве правоохранители задержали мужчину с взрывчаткой, который ехал в центр города.

Об этом сообщает сайт Полиции Киева.

"Правоохранители метрополитена обнаружили на станции пассажира, который вез в рюкзаке тротиловую шашку, пластид, запалы и детонаторы", - говорится в сообщении.

Мужчина перевозил около 100 граммов тротила, 100 граммов пластида, запалы УЗРГМ и детонаторы. 

Для документирования события на место вызвали следственно-оперативную группу.

Задержанный – уроженец Волынской области, 1990 года рождения, который в последнее время жил в столице.

 

Изъятое направили на экспертизу. С мужчиной работают сотрудники СБУ.

По словам руководителя полиции Киева Андрея Крищенко, изъятого достаточно, чтобы уничтожить троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей.

В полиции также отметили, что в связи с запланированными массовыми мероприятиями в правительственном квартале Киева усилили меры безопасности. Дополнительные силы полиции также задействованы в общественных местах, на станциях метро, ​​остановках общественного транспорта, на вокзалах и в аэропорту.

Украинская правда
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Темы: Киев метро оружие
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