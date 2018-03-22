В киевском метро задержали мужчину с тротилом

Утром 22 марта на станции метро "Житомирская" в Киеве правоохранители задержали мужчину с взрывчаткой, который ехал в центр города.

Об этом сообщает сайт Полиции Киева.

"Правоохранители метрополитена обнаружили на станции пассажира, который вез в рюкзаке тротиловую шашку, пластид, запалы и детонаторы", - говорится в сообщении.

Мужчина перевозил около 100 граммов тротила, 100 граммов пластида, запалы УЗРГМ и детонаторы.

Для документирования события на место вызвали следственно-оперативную группу.

Задержанный – уроженец Волынской области, 1990 года рождения, который в последнее время жил в столице.

Изъятое направили на экспертизу. С мужчиной работают сотрудники СБУ.

По словам руководителя полиции Киева Андрея Крищенко, изъятого достаточно, чтобы уничтожить троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей.

Позже народный депутат Антон Геращенко сообщил в Facebook, что задержали гражданина Гресика Т.В., и что он может быть связан с "Рухом новых сил".

"Ранее Гресик был замечен во время массовых акций протеста осенью 2017 года у Верховной Рады, некоторое время жил в палаточном городке и крутился вокруг офиса Партии "Рух Нових сил Саакашвили"", - написал Геращенко.

Он также выложил в сеть два фото, на которых отмечен Гресик с группой людей в офисе "РНС".

"Следователи полиции официально обратятся к руководству партии "РНС" с вопросами о том, что этот человек делал в их офисе. Думаю, что правда о том, что этот человек хотел сделать сегодня с 200 граммами взрывчатки в Киеве нужна всем", - подытожил Геращенко.

В полиции также отметили, что в связи с запланированными массовыми мероприятиями в правительственном квартале Киева усилили меры безопасности. Дополнительные силы полиции также задействованы в общественных местах, на станциях метро, ​​остановках общественного транспорта, на вокзалах и в аэропорту.