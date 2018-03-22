На адмінкордоні з Кримом СБУ затримала колишню мічмана ВМС ЗСУ

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Четвер, 22 березня 2018, 11:29

Співробітники Служби безпеки затримали дезертира на пункті пропуску "Каланчак" на адміністративному кордоні з Кримом.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Правоохоронці встановили, що колишня мічман Військово-Морських Сил ЗС України у 2014 році не повернулась на материкову частину держави, згідно з вказівкою Міністерства оборони України та Генерального Штабу ЗСУ.

 

Військова прокуратура оголосила її у розшук.

Згодом оперативники спецслужби отримали інформацію, що жінка планує виїхати з Криму для переоформлення документів та затримали її під час перетину адмінкордону.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Українська правда
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Теми: СБУ Крим
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