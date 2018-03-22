На админгранице с Крымом СБУ задержала бывшую мичмана ВМС ВСУ

Сотрудники Службы безопасности задержали дезертира на пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с Крымом.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.



Правоохранители установили, что бывшая мичман Военно-Морских Сил ВС Украины в 2014 году не вернулась на материковую часть государства, согласно указанию Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ.



Военная прокуратура объявила ее в розыск.

Впоследствии оперативники спецслужбы получили информацию, что женщина планирует выехать из Крыма для переоформления документов и задержали ее во время пересечения админграницы.



Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.



Продолжаются следственные действия.