Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На админгранице с Крымом СБУ задержала бывшую мичмана ВМС ВСУ

Четверг, 22 марта 2018, 10:29

Сотрудники Службы безопасности задержали дезертира на пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с Крымом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Правоохранители установили, что бывшая мичман Военно-Морских Сил ВС Украины в 2014 году не вернулась на материковую часть государства, согласно указанию Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ.

 

Военная прокуратура объявила ее в розыск.

Впоследствии оперативники спецслужбы получили информацию, что женщина планирует выехать из Крыма для переоформления документов и задержали ее во время пересечения админграницы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

Украинская правда
Темы: СБУКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
СБУ
СБУ объявила подозрение коммунисту Симоненко и описала, как он бежал в Россию
СМИ: Главу райсовета в Одесской области задержали, у экс-губернатора Гриневецкого – обыски
Еще один сообщник Медведчука, который готовил госпереворот, получил тюремный срок
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: