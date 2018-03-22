На админгранице с Крымом СБУ задержала бывшую мичмана ВМС ВСУ

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Четверг, 22 марта 2018, 11:29

Сотрудники Службы безопасности задержали дезертира на пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с Крымом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Правоохранители установили, что бывшая мичман Военно-Морских Сил ВС Украины в 2014 году не вернулась на материковую часть государства, согласно указанию Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ.

 

Военная прокуратура объявила ее в розыск.

Впоследствии оперативники спецслужбы получили информацию, что женщина планирует выехать из Крыма для переоформления документов и задержали ее во время пересечения админграницы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

Украинская правда
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Темы: СБУ Крым
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