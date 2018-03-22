ВР узаконила приватні будинки, збудовані без дозволу до 2015 року

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Четвер, 22 березня 2018, 12:44

Верховна Рада продовжила термін прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт.

Законопроект №3696 підтримали 266 народних депутатів.

Під дію закону підпадають побудовані в період з 5 серпня 1992 року до 9 квітня 2015 індивідуальні (присадибні) житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 квадратних метрів.

Також продовжено термін прийняття в експлуатацію господарських (присадибним) будівель і споруд загальною площею до 300 квадратних метрів; побудованих до 12 березня 2011 будівель і споруд сільськогосподарського призначення.

Відповідно до закону, орган державного архітектурно-будівельного контролю за результатами технічного обстеження приймає ці споруди в експлуатацію.

Він зобов'язаний це зробити безкоштовно протягом 10 робочих днів з дня подачі заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти будівництва, збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа.

Українська правда
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Теми: будівництво Верховна Рада
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