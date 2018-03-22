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ВР узаконила частные дома, построенные без разрешения до 2015 года

Четверг, 22 марта 2018, 11:44

Верховная Рада продлила срок принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.

Законопроект №3696 поддержали 266 народных депутатов.

Под действие закона подпадают построенные в период с 5 августа 1992 года в 9 апреля 2015 индивидуальные жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 квадратных метров.

Также продлен срок принятия в эксплуатацию хозяйственных зданий и сооружений общей площадью до 300 квадратных метров; построенных до 12 марта 2011 зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения.

Согласно закону, орган государственного архитектурно-строительного контроля по результатам технического обследования принимает эти сооружения в эксплуатацию.

Он обязан это сделать бесплатно в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления собственниками (пользователями) земельных участков, на которых размещены объекты строительства, построенные на земельном участке соответствующего целевого назначения без разрешительного документа.

Украинская правда
Темы: строительствоВерховная Рада
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