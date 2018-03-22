ВР узаконила частные дома, построенные без разрешения до 2015 года

4125 просмотров
Четверг, 22 марта 2018, 12:44

Верховная Рада продлила срок принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.

Законопроект №3696 поддержали 266 народных депутатов.

Под действие закона подпадают построенные в период с 5 августа 1992 года в 9 апреля 2015 индивидуальные жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 квадратных метров.

Также продлен срок принятия в эксплуатацию хозяйственных зданий и сооружений общей площадью до 300 квадратных метров; построенных до 12 марта 2011 зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения.

Согласно закону, орган государственного архитектурно-строительного контроля по результатам технического обследования принимает эти сооружения в эксплуатацию.

Он обязан это сделать бесплатно в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления собственниками (пользователями) земельных участков, на которых размещены объекты строительства, построенные на земельном участке соответствующего целевого назначения без разрешительного документа.

Украинская правда
Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: строительство Верховная Рада
powered by lun.ua
По теме
В Украине могут ограничить высотность застройки 21 марта 2018, 18:41
УКРОП заявил об избиении депутата в Киевской области 11 марта 2018, 15:27
Киевляне протестовали против гостиницы на Замковой горе: есть решение суда и предписание 31 января 2018, 09:36
Все новости
Главные новости
"Звезду Героя не отдам": Савченко ответила на обвинения ГПУ
Луценко рассказал, откуда планировали расстрелять парламент
В Раде показали видеодоказательства против Савченко
Суд ЄС не отменил санкції, запроваджені проти Ставицького
Все новости
исследование

Как цвет носа, щек и подбородка "выдает" наши эмоции

Опыт

Как живет киевская ЛГБТ-семья с детьми