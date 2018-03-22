ВР узаконила частные дома, построенные без разрешения до 2015 года

Верховная Рада продлила срок принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.



Законопроект №3696 поддержали 266 народных депутатов.



Под действие закона подпадают построенные в период с 5 августа 1992 года в 9 апреля 2015 индивидуальные жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 квадратных метров.



Также продлен срок принятия в эксплуатацию хозяйственных зданий и сооружений общей площадью до 300 квадратных метров; построенных до 12 марта 2011 зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения.



Согласно закону, орган государственного архитектурно-строительного контроля по результатам технического обследования принимает эти сооружения в эксплуатацию.



Он обязан это сделать бесплатно в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления собственниками (пользователями) земельных участков, на которых размещены объекты строительства, построенные на земельном участке соответствующего целевого назначения без разрешительного документа.