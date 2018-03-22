У Львові затвердили 9 дат, коли вивішуватимуть червоно-чорний прапор

Львівська міська рада затвердила 9 пам’ятних дат, у які поруч із державним прапором України в місті буде вивішуватися червоно-чорний прапор.

За відповідне рішення проголосували 59 депутатів, інформує сайт міськради Львова.

Зазначається, що прапор національно-визвольної боротьби українського народу вивішуватимуть на флагштоках біля міської ради та біля районних адміністрацій міста поряд з синьо-жовтим.

Таким чином, два прапори у Львові вивішуватимуть 1 січня, 3 лютого, 5 березня, 21 травня, у четверту неділю травня 14, 30 червня, 30 липня та 14 жовтня.

перелік пам'ятних дат

Зазначається, що це компромісне рішення підтримане всіма депутатами Львівської міської ради.

Згідно ухвали, керівникам підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, також буде рекомендовано вивішувати поруч з державним прапором України червоно-чорний стяг.