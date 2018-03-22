Во Львове утвердили 9 дат, когда будут вывешивать красно-черный флаг

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Четверг, 22 марта 2018, 12:46

Львовский городской совет утвердил 9 памятных дат, в которые наряду с государственным флагом Украины в городе будет вывешиваться красно-черный флаг.

За соответствующее решение проголосовали 59 депутатов, сообщает сайт горсовета Львова.

Отмечается, что флаг национально-освободительной борьбы украинского народа будет вывешиваться на флагштоках возле городского совета и возле районных администраций города рядом с сине-желтым.

Таким образом, два флага во Львове будут вывешивать 1 января, 3 февраля, 5 марта, 21 мая, в четвертую неделю мая 14, 30 июня, 30 июля и в 14 октября.

 
перечень памятных дат

Отмечается, что это компромиссное решение поддержано всеми депутатами Львовского городского совета.

Согласно постановлению, руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, также будет рекомендовано вывешивать рядом с государственным флагом Украины красно-черный флаг.

Валентина Романенко, УП
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Темы: Львов
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