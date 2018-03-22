Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Львове утвердили 9 дат, когда будут вывешивать красно-черный флаг

Четверг, 22 марта 2018, 11:46

Львовский городской совет утвердил 9 памятных дат, в которые наряду с государственным флагом Украины в городе будет вывешиваться красно-черный флаг.

За соответствующее решение проголосовали 59 депутатов, сообщает сайт горсовета Львова.

Отмечается, что флаг национально-освободительной борьбы украинского народа будет вывешиваться на флагштоках возле городского совета и возле районных администраций города рядом с сине-желтым.

Таким образом, два флага во Львове будут вывешивать 1 января, 3 февраля, 5 марта, 21 мая, в четвертую неделю мая 14, 30 июня, 30 июля и в 14 октября.

 
перечень памятных дат

Отмечается, что это компромиссное решение поддержано всеми депутатами Львовского городского совета.

Согласно постановлению, руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, также будет рекомендовано вывешивать рядом с государственным флагом Украины красно-черный флаг.

Валентина Романенко, УП
Темы: Львов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Львов
"Укрнафта" начала бурение новой скважины во Львовской области: суточный дебит - более 24 тонн
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
Командиры "Азова" обещают еще сказать свое слово в бою
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: