ОБСЄ дозволили ще рік працювати в Україні

Мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні продовжили до 31 березня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні в Twitter.

"Мандат СММ ОБСЄ продовжено до 31 березня 2019 року. Делегація України виголосила свою інтерпретуючу заяву, в якій наголосила, що СММ повинна мати повний і безперешкодний доступ до всієї території України включаючи Крим і Севастополь", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі держави ЄС, США і Канада підтримали це рішення.