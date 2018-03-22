ОБСЄ дозволили ще рік працювати в Україні

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Четвер, 22 березня 2018, 15:17

Мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ  в Україні продовжили до 31 березня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні в Twitter.

"Мандат СММ ОБСЄ продовжено до 31 березня 2019 року. Делегація України виголосила свою інтерпретуючу заяву, в якій наголосила, що СММ повинна мати повний і безперешкодний доступ до всієї території України включаючи Крим і Севастополь", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі держави ЄС, США і Канада підтримали це рішення.

Українська правда
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Теми: Україна ОБСЄ
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