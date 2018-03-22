ОБСЄ дозволили ще рік працювати в Україні
Мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні продовжили до 31 березня 2019 року.
Про це повідомляє прес-служба постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні в Twitter.
"Мандат СММ ОБСЄ продовжено до 31 березня 2019 року. Делегація України виголосила свою інтерпретуючу заяву, в якій наголосила, що СММ повинна мати повний і безперешкодний доступ до всієї території України включаючи Крим і Севастополь", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всі держави ЄС, США і Канада підтримали це рішення.
Мандат СММ ОБСЄ продовжено до 31 березня 2019 року. Делегація України виголосила свою інтерпретуючу заяву, в якій наголосила, що СММ повинна мати повний і безперешкодний доступ до всієї території України включаючи Крим і Севастополь. Всі держави ЄС, США і Канада підтримали— UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) March 22, 2018