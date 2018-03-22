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ОБСЕ позволили еще год работать в Украине

Четверг, 22 марта 2018, 14:17

Мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлили до 31 марта 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене в Twitter.

"Мандат СММ ОБСЕ продлен до 31 марта 2019 года. Делегация Украины произнесла свое интерпретирующее заявление, в котором отметила, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины включая Крым и Севастополь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все государства ЕС, США и Канада поддержали это решение.

Украинская правда
Темы: УкраинаОБСЕ
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