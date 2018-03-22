ОБСЕ позволили еще год работать в Украине
Мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлили до 31 марта 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене в Twitter.
"Мандат СММ ОБСЕ продлен до 31 марта 2019 года. Делегация Украины произнесла свое интерпретирующее заявление, в котором отметила, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины включая Крым и Севастополь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все государства ЕС, США и Канада поддержали это решение.
Мандат СММ ОБСЄ продовжено до 31 березня 2019 року. Делегація України виголосила свою інтерпретуючу заяву, в якій наголосила, що СММ повинна мати повний і безперешкодний доступ до всієї території України включаючи Крим і Севастополь. Всі держави ЄС, США і Канада підтримали— UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) March 22, 2018