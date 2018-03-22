Аеропорт "Київ" отримав нове ім'я

Київська міська рада присвоїла аеропорту "Київ" ім’я авіаконструктора Ігоря Сікорського.

Відповідне рішення депутати прийняли на засіданні 22 березня, інформує прес-центр КМДА.

Доповідач із цього питання заступник голови КМДА Олексій Резніков зазначив, що було пройдено всі процедури щодо присвоєння аеропорту "Київ" (Жуляни) імені Сікорського.

"Ми маємо згоду трудового колективу, комісія з питань найменувань підтримала цю ініціативу, громадські обговорення пройдені. Три профільні комісії Київради підтримали цей проект рішення", – доповів він.

Відтепер аеропорт носитиме назву КП Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) імені Ігоря Сікорського.

***Ігор Сікорський – видатний авіаконструктор українського походження, засновник компанії Sikorsky Aircraft, автор літаків-велетнів в тому числі Sikorsky S-29-A, конструктор першого в США літака-амфібії.

Навчаючись у Київському політехнічному інституті, спроектував і побудував кілька гелікоптерів, літаків-біпланів. У 1908-1912 роках побудував у Києві 6 моделей літаків і гелікоптер.