Аэропорт "Киев" получил новое имя

Киевский городской совет присвоил аэропорту "Киев" имя авиаконструктора Игоря Сикорского.



Соответствующее решение депутаты приняли на заседании 22 марта, информирует пресс-центр КГГА.



Докладчик по этому вопросу заместитель председателя КГГА Алексей Резников отметил, что было пройдено все процедуры по присвоению аэропорту "Киев" (Жуляны) имени Сикорского.



"У нас есть согласие трудового коллектива, комиссия по вопросам наименований поддержала эту инициативу, общественные обсуждения пройдены. Три профильные комиссии Киевсовета поддержали этот проект решения", – доложил он.



Теперь аэропорт будет носить название КП Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского.



*** Игорь Сикорский – выдающийся авиаконструктор украинского происхождения, основатель компании Sikorsky Aircraft, автор самолетов-гигантов в том числе Sikorsky S-29-A, конструктор первого в США самолета-амфибии.



Учась в Киевском политехническом институте, спроектировал и построил несколько вертолетов, самолетов-бипланов. В 1908-1912 годах построил в Киеве 6 моделей самолетов и вертолет.