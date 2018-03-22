Поліція знайшла викрадачів бюсту Лесі Українки

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Четвер, 22 березня 2018, 17:45

Поліція Києва затримала двох киян, що підозрюються у викрадені бронзового бюсту Лесі Українки і меморіальної дошки.

Про це у четвер повідомляє поліція Києва на своєму офіційному сайті.

В поліції кажуть, що зловмисники розбили їх на маленькі шматки та здавали у пункти прийому металобрухту.

"Правоохоронці провели цілий комплекс оперативно-розшукових заходів та затримали за підозрою у скоєнні правопорушення двох мешканців Святошинського району, один із яких раніше судимий за грабіж та зберігання наркотиків", - йдеться у повідомленні.

 
фото: поліція
 
фото: поліція

"Одну частку дошки ми вилучили і долучили до кримінального провадження як речовий доказ. Чоловікам вже оголосили підозри у скоєнні злочину за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України – це крадіжка, вчинена у великих розмірах", - зазначив керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

За рішенням суду на час розслідування зловмисникам обрано запобіжний захід – домашній арешт.

Одному із них – цілодобовий, другому – від 22:00 до 06:00 години. За вчинене чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як відомо, на початку березня з фасаду Музею видатних діячів української культури у Києві невідомі вкрали бронзове погруддя Лесі Українки.

Українська правда
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Теми: поліція Київ
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