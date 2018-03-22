Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция нашла похитителей бюста Леси Украинки

Четверг, 22 марта 2018, 16:45

Полиция Киева задержала двух киевлян, которые подозреваются в похищении бронзового бюста Леси Украинки и мемориальной доски.

Об этом в четверг сообщает полиция Киева на своем официальном сайте.

В полиции говорят, что злоумышленники разбили их на маленькие куски и сдавали в пункты приема металлолома.

"Правоохранители провели целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали по подозрению в совершении правонарушения двух жителей Святошинского района, один из которых ранее судимый за грабеж и хранение наркотиков", - говорится в сообщении.

"Одну часть доски мы изъяли и приобщили к уголовному производству в качестве вещественного доказательства. Мужчинам уже объявили подозрения в совершении преступления по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины - это кража, совершенная в крупных размерах", - отметил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

 
фото: полиция
 
фото: полиция

По решению суда на время расследования злоумышленникам избрана мера пресечения - домашний арест.

Одному из них - круглосуточный, второму - с 22:00 до 06:00 часов. За совершенное мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.

Как известно, в начале марта с фасада Музея выдающихся деятелей украинской культуры в Киеве неизвестные украли бронзовый бюст Леси Украинки.

Украинская правда
Темы: полицияКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
полиция
За время военного положения приобрел имущества на $350 тысяч: еще у одного военкома обыски
Полиция установила, кто выложил в сеть момент прилета в Кривом Роге: разбирается СБУ
Силовики ликвидировали масштабную схему печати липовых паспортов и водительских прав
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: