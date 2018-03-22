Полиция нашла похитителей бюста Леси Украинский

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Четверг, 22 марта 2018, 17:45

Полиция Киева задержала двух киевлян, которые подозреваются в похищении бронзового бюста Леси Украинки и мемориальной доски.

Об этом в четверг сообщает полиция Киева на своем официальном сайте.

В полиции говорят, что злоумышленники разбили их на маленькие куски и сдавали в пункты приема металлолома.

"Правоохранители провели целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали по подозрению в совершении правонарушения двух жителей Святошинского района, один из которых ранее судимый за грабеж и хранение наркотиков", - говорится в сообщении.

"Одну часть доски мы изъяли и приобщили к уголовному производству в качестве вещественного доказательства. Мужчинам уже объявили подозрения в совершении преступления по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины - это кража, совершенная в крупных размерах", - отметил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

 
фото: полиция
 
фото: полиция

По решению суда на время расследования злоумышленникам избрана мера пресечения - домашний арест.

Одному из них - круглосуточный, второму - с 22:00 до 06:00 часов. За совершенное мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.

Как известно, в начале марта с фасада Музея выдающихся деятелей украинской культуры в Киеве неизвестные украли бронзовый бюст Леси Украинский.

Украинская правда
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Темы: полиция Киев
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