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НАБУ взялось за газове родовище, пов’язане з оточенням Порошенка

Четвер, 22 березня 2018, 17:30

Національне антикорупційне бюро розслідує можливе зловживання службовим становищем під час розробки газового родовища у Полтавській області.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на речницю НАБУ Світлану Оліфіру.

"Попередньо дії кваліфіковано за статтею 364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем"). Слідство триває. Про підозру нікому не повідомлялось", – цитує видання Оліфіру.

Зловживання могло мати місце, коли Державна служба геології та надр без аукціону видала спецдозвіл на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища на 20 років.

Зазначається, що розслідування було розпочато після звернень народних депутатів Віталія Купрія та Сергія Лещенка.

Останні посилались на журналістське розслідування програми "Схеми" про те, що спецдозвіл отримала маловідома фірма "Аркона Газ-Енергія", пов’язана з оточенням президента України Петра Порошенка.

20 лютого "Схеми" оприлюднили розслідування, в якому йшлось, зокрема, про те, що спецдозвіл цій фірмі продали без будь-якого аукціону всього за 3,8 мільйона гривень, значно нижче від ринкової ціни.

Теми: НАБУгаз
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