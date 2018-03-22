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НАБУ взялось за газовое месторождение, связанное с окружением Порошенко

Четверг, 22 марта 2018, 17:30

Национальное антикоррупционное бюро расследует возможное злоупотребление служебным положением при разработке газового месторождения в Полтавской области.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-секретаря НАБУ Светлану Олифиру.

"Предварительно действия квалифицированы по статье 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением"). Следствие идет. О подозрении никому не сообщалось", – цитирует издание Олифиру.

Злоупотребление могло иметь место, когда Государственная служба геологии и недр без аукциона выдала специальное разрешение на разработку Свистунковско-Червонолуцкого месторождения на 20 лет.

Отмечается, что расследование было начато после обращений народных депутатов Виталия Куприя и Сергея Лещенко.

Последние ссылались на журналистское расследование программы "Схемы" о том, что специальное разрешение получила малоизвестная фирма "Аркона Газ-Энергия", связанная с окружением президента Украины Петра Порошенко.

20 февраля "Схемы" обнародовали расследование, в котором говорилось, в частности, о том, что специальное разрешение этой фирме продали без всякого аукциона всего за 3,8 миллиона гривен, значительно ниже рыночной цены.

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Темы: НАБУгаз
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