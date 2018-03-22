Міська рада Львова підтримала петицію про відмову від маршруток

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Четвер, 22 березня 2018, 20:38

Міська рада Львова підтримала електронну петицію про відмову від маршруток, яку реалізують протягом п’яти років.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

"Міська рада ухвалила підтримати електронну петицію "Вимагаємо відмовитись від маршруток та перейти на електротранспорт і зручні автобуси!". Мерія має підготувати дорожню карту щодо вирішення питань, порушених в електронній петиції", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, транспортна комісія депутатів Львівської міськради підтримала петицію городян про повну відмову від приватних перевізників на користь електротранспорту і великих автобусів.

Українська правда
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Теми: Львів транспорт
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