Городской совет Львова поддержал петицию об отказе от маршруток

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Четверг, 22 марта 2018, 20:38

Городской совет Львова поддержал электронную петицию об отказе от маршруток, реализуемую в течение пяти лет.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Городской совет принял поддержать электронную петицию "Требуем отказаться от маршруток и перейти на электротранспорт и удобные автобусы!". Мэрия должна подготовить дорожную карту по решению вопросов, поднятых в электронной петиции", - говорится в сообщении.

Как известно, транспортная комиссия депутатов Львовского горсовета поддержала петицию горожан о полном отказе от частных перевозчиков в пользу электротранспорта и крупных автобусов.

Украинская правда
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Темы: Львов транспорт
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