Городской совет Львова поддержал петицию об отказе от маршруток

Городской совет Львова поддержал электронную петицию об отказе от маршруток, реализуемую в течение пяти лет.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Городской совет принял поддержать электронную петицию "Требуем отказаться от маршруток и перейти на электротранспорт и удобные автобусы!". Мэрия должна подготовить дорожную карту по решению вопросов, поднятых в электронной петиции", - говорится в сообщении.

Как известно, транспортная комиссия депутатов Львовского горсовета поддержала петицию горожан о полном отказе от частных перевозчиков в пользу электротранспорта и крупных автобусов.