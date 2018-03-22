Бойову готовність української ППО зняли

У ЗСУ зняли бойову готовність, до якої привели українську ППО після провокації авіації Росії в районі Чорного моря.

Про це повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Дмитро Струтинський, передає "Громадське радіо".

"Той ступінь бойової готовності, який був оголошений, уже знятий", — розповів речник.

Водночас повітряні сили залишаються на постійному чергуванні.

"Сьогодні сили та засоби були приведені в бойову готовність, були готові до відбиття (атаки російської авіації, — ред.) та ураження повітряних цілей. Але лише в тому разі, якщо вони перетнуть державний повітряний кордон нашої країни або буде пряма загроза цілісності та недоторканості держави", — пояснив він.

Як відомо, 22 березня сили і засоби української ППО привели в бойову готовність після провокації російської авіації в районі Чорного моря.