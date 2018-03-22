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Боевую готовность украинской ПВО сняли

Четверг, 22 марта 2018, 20:57

В ВСУ сняли боевую готовность, к которой привели украинскую ПВО после провокации авиации России в районе Черного моря.

Об этом сообщил пресс-секретарь командования воздушных сил ВСУ Дмитрий Струтинский, передает "Громадське радио".

"Ту степень боевой готовности, которую объявлили, уже сняли", - рассказал пресс-секретарь.

В то же время воздушные силы остаются на постоянном дежурстве.

"Сегодня силы и средства были приведены в боевую готовность, были готовы к отражению (атаки российской авиации, - ред.) и поражения воздушных целей. Но только в том случае, если они пересекут государственную воздушную границу нашей страны или будет прямая угроза целостности и неприкосновенности государства", - пояснил он.

Как известно, 22 марта силы и средства украинской ПВО привели в боевую готовность после провокации российской авиации в районе Черного моря.

Темы: РосcияавиаКрыманнексия
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