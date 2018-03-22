Конгрес США схвалив виділення Україні $620,700 мільйонів

Палата представників Конгресу США схвалила Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, розміром 620,700 мільйонів доларів.

Про це повідомляється на сторінці посольства України в США у Facebook.

Обсяг виділених коштів на 2018 рік перевищує відповідний минулорічний кошторис.

"Так, згідно із законопроектом Пентагону виділяється 200 млн. дол. для надання військово-технічної допомоги Україні, що на 50 млн. дол. більше за асигнування 2017 року", - йдеться у повідомленні.

Ці кошти спрямують на фінансування проектів американської підтримки ЗСУ. Серед них - підготовка військовослужбовців, надання військової техніки та спорядження, летальної зброї оборонного характеру, іншого оснащення і послуг військового призначення, логістичне забезпечення та розвідувальна підтримка збройних та безпекових сил України.

Крім того, Державний департамент та причетні до нього агентства виділять Києву 420,700 мільйонів доларів. Це на 10 мільйонів доларів більше за минулорічні видатки США.

"Збільшене фінансування спрямоване на посилення безпекової підтримки України за програмою "Міжнародне військове фінансування", - пояснюють у посольстві.