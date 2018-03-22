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Конгресс США одобрил выделение Украине $620,700 миллионов

Четверг, 22 марта 2018, 21:37
Конгресс США одобрил выделение Украине $620,700 миллионов

Палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, размером 620,700 миллионов долларов.

Об этом сообщается на странице посольства Украины в США в Facebook.

Объем выделенных средств на 2018 год превышает соответствующую прошлогоднюю смету.

"Так, согласно законопроекту Пентагона выделяется 200 млн. долл. для оказания военно-технической помощи Украине, что на 50 млн. долл. больше ассигнования 2017 года", - говорится в сообщении.

Эти средства пойдут на финансирование проектов американской поддержки ВСУ. Среди них - подготовка военнослужащих, оказание военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения, логистическое обеспечение и разведывательная поддержка вооруженных и безопасности сил Украины.

Кроме того, Государственный департамент и отношение к нему агентства выделят Киеву 420,700 миллионов долларов. Это на 10 миллионов долларов больше прошлогодних расходов США.

"Увеличенное финансирование направлено на усиление поддержки по безопасности Украины по программе "Международное военное финансирование", - объясняют в посольстве.

Украинская правда
Темы: СШАденьгиУкраина
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