НАБУ повідомило про підозру голові райдержадміністрації Києва

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Четвер, 22 березня 2018, 23:06

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили голові Деснянської районної державної адміністрації у м. Києві про підозру у вчиненні злочину за статтею "Декларування недостовірної інформації".

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"За даними слідства, посадовець вніс завідомо недостовірні дані до щорічної е-декларації за 2015 рік. Йдеться про відомості щодо земельної ділянки, яка перебувала в користуванні підозрюваного, а також дані про корпоративні права його дружини на суму понад 2 млн грн, що раніше належали підозрюваному і були безоплатно відчужені на її користь у 2015 році", - зазначають в НАБУ.

У відомстві додають, що НАЗК також підтвердило факт порушення головою РДА Закону України "Про запобігання корупції" та наявність в його діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Детективи НАБУ вважають, що голова РДА вчинив ці дії умисно, ймовірно, щоб приховати значну частину своїх та сімейних статків через небажання оприлюднення таких даних у відкритих джерелах.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з грудня 2016 року.

Українська правда
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Теми: НАБУ корупція Київ
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