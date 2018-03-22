Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ повідомило про підозру голові райдержадміністрації Києва

Четвер, 22 березня 2018, 22:06

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили голові Деснянської районної державної адміністрації у м. Києві про підозру у вчиненні злочину за статтею "Декларування недостовірної інформації".

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"За даними слідства, посадовець вніс завідомо недостовірні дані до щорічної е-декларації за 2015 рік. Йдеться про відомості щодо земельної ділянки, яка перебувала в користуванні підозрюваного, а також дані про корпоративні права його дружини на суму понад 2 млн грн, що раніше належали підозрюваному і були безоплатно відчужені на її користь у 2015 році", - зазначають в НАБУ.

У відомстві додають, що НАЗК також підтвердило факт порушення головою РДА Закону України "Про запобігання корупції" та наявність в його діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Детективи НАБУ вважають, що голова РДА вчинив ці дії умисно, ймовірно, щоб приховати значну частину своїх та сімейних статків через небажання оприлюднення таких даних у відкритих джерелах.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з грудня 2016 року.

Українська правда
Теми: НАБУкорупціяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Усі новини...
НАБУ
"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Останні новини
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
Усі новини...
Реклама: