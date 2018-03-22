НАБУ сообщило о подозрении главе райгосадминистрации Киева

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили голове Деснянской районной государственной администрации в г. Киеве о подозрении в совершении преступления по статье "Декларирование недостоверной информации".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"По данным следствия, чиновник внес заведомо недостоверные данные в ежегодной электронной декларации за 2015 год. Речь идет о сведениях относительно земельного участка, находившегося в пользовании подозреваемого, а также данные о корпоративных правах его жены на сумму более 2 млн грн, которые ранее принадлежали подозреваемому и были безвозмездно отчуждены в ее пользу в 2015 году ", - отмечают в НАБУ.

В ведомстве добавляют, что НАЗК также подтвердил факт нарушения председателем РГА Закона Украины "О предотвращении коррупции" и наличие в его действиях состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

Детективы НАБУ считают, что председатель РГА совершил эти действия умышленно, вероятно, чтобы скрыть значительную часть своих и семейных состояний из-за нежелания обнародования таких данных в открытых источниках.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2016 года.