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Кабмін почав створювати Міністерство у справах ветеранів

Четвер, 22 березня 2018, 22:21

Кабінет міністрів почав роботу над створенням Міністерства у справах ветеранів, цей процес триватиме місяць.

Про це повідомила прес-служба Кабміну, передає "Укрінформ".

"Кабінет Міністрів України на виконання постанови Верховної Ради розпочинає процес створення Міністерства у справах ветеранів на базі Державної служби у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністерство стане центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію політики держави у сфері соціального захисту ветеранів та учасників бойових дій.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівАТО
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