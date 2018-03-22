Кабмин начал создавать Министерство по делам ветеранов

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Четверг, 22 марта 2018, 23:21

Кабинет министров начал работу над созданием Министерства по делам ветеранов, этот процесс продлится месяц.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина, передает "Укринформ".

"Кабинет Министров Украины во исполнение постановления Верховной Рады начинает процесс создания Министерства по делам ветеранов на базе Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство станет центральным органом исполнительной власти, которое обеспечивает формирование и реализацию политики государства в сфере социальной защиты ветеранов и участников боевых действий.

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Темы: Кабинет министров АТО
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