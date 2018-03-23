Трамп звільняє радника з нацбезпеки Макмастера, його місце займе Болтон

447 переглядів
П'ятниця, 23 березня 2018, 01:25

Президент США Дональд Трамп замінить радника з національної безпеки Герберта Макмастера на колишнього посла в ООН Джона Болтона.

Про це президент США написав у twitter.

Болтон стане третім радником з національної безпеки Трампа. На посаду він вступить 9 квітня.

Як повідомляє AP, в заяві, опублікованій Білим домом, Макмастер сказав, що він піде у відставку з армії США цього літа, додавши, що після цього "покине громадську службу".

Макмастер був другим радником з національної безпеки Трампа. Він змінив Майкла Флінна, який був звільнений рік тому в зв'язку з тим, що він збрехав про свої контакти з послом Росії в США Сергієм Кисляком. Тоді на пост радника з нацбезпеки, крім Макмастера, розглядалася кандидатура Болтона.

Крім того, на початку минулого року Болтон міг очолити Держдепартамент США, проте, як повідомляли ЗМІ, Трамп відмовився від планів призначити його через те, що той носить вуса.

Колишній посол США в ООН Джон Болтон раніше виступав за надання Україні озброєння і її членство в НАТО.

Як відомо, раніше Трамп звільнив держсекретаря Рекса Тіллерсона.

Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: Трамп США
powered by lun.ua
По темі
Трамп розлючений через витік інформації про інструкцію не вітати Путіна 21 березня 2018, 16:37
Детектор брехні: Порнозірка говорила правду про секс із Трампом 21 березня 2018, 11:25
Держдеп: Трамп привітав Путіна, тому що цього вимагає протокол 21 березня 2018, 06:35
Усі новини
Головні новини
Конгрес США схвалив виділення Україні $620,700 мільйонів
Головні новини дня – за 60 секунд
Енергоатом хоче підвищити тариф на свою електроенергію на 30%
Екс-чиновник ГПУ Сус вийшов із СІЗО під заставу в 1,2 млн гривень
Усі новини
Фото

Відкрився арт-проект Onuka у київському метро

дослідження

Як колір носа, щік та підборіддя "видає" наші емоції