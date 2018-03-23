Трамп звільняє радника з нацбезпеки Макмастера, його місце займе Болтон

Президент США Дональд Трамп замінить радника з національної безпеки Герберта Макмастера на колишнього посла в ООН Джона Болтона.

Про це президент США написав у twitter.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2018

Болтон стане третім радником з національної безпеки Трампа. На посаду він вступить 9 квітня.

Як повідомляє AP, в заяві, опублікованій Білим домом, Макмастер сказав, що він піде у відставку з армії США цього літа, додавши, що після цього "покине громадську службу".

Макмастер був другим радником з національної безпеки Трампа. Він змінив Майкла Флінна, який був звільнений рік тому в зв'язку з тим, що він збрехав про свої контакти з послом Росії в США Сергієм Кисляком. Тоді на пост радника з нацбезпеки, крім Макмастера, розглядалася кандидатура Болтона.

Крім того, на початку минулого року Болтон міг очолити Держдепартамент США, проте, як повідомляли ЗМІ, Трамп відмовився від планів призначити його через те, що той носить вуса.

Колишній посол США в ООН Джон Болтон раніше виступав за надання Україні озброєння і її членство в НАТО.

Як відомо, раніше Трамп звільнив держсекретаря Рекса Тіллерсона.