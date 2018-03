Трамп увольняет советника по нацбезопасности Макмастера, его место займет Болтон

Президент США Дональд Трамп заменит советника по национальной безопасности Герберта Макмастера на бывшего посла в ООН Джона Болтона.

Об этом президент США написал в twitter.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.