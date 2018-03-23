Трамп увольняет советника по нацбезопасности Макмастера, его место займет Болтон
Президент США Дональд Трамп заменит советника по национальной безопасности Герберта Макмастера на бывшего посла в ООН Джона Болтона.
Об этом президент США написал в twitter.
I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2018
Болтон станет третьим советником по национальной безопасности Трампа. В должность он вступит 9 апреля.
Как сообщает AP, в заявлении, опубликованном Белым домом, Макмастер сказал, что он уйдет в отставку из армии США этим летом, добавив, что после этого "покинет общественную службу".
Макмастер был вторым советником по национальной безопасности Трампа. Он сменил Майкла Флинна, который был уволен год назад в связи с тем, что он соврал о своих контактах с послом России в США Сергеем Кисляком. Тогда на пост советника по нацбезопасности, кроме Макмастера, рассматривалась кандидатура Болтона.
Кроме того, в начале прошлого года Болтон мог возглавить Госдепартамент США, однако, как сообщали СМИ, Трамп отказался от планов назначить его из-за того, что тот носит усы.
Бывший посол США в ООН Джон Болтон ранее выступал за предоставление Украине вооружения и ее членство в НАТО.
Как известно, ранее Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона.