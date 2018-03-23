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Трамп увольняет советника по нацбезопасности Макмастера, его место займет Болтон

Пятница, 23 марта 2018, 00:25

Президент США Дональд Трамп заменит советника по национальной безопасности Герберта Макмастера на бывшего посла в ООН Джона Болтона.

Об этом президент США написал в twitter.

Болтон станет третьим советником по национальной безопасности Трампа. В должность он вступит 9 апреля.

Как сообщает AP, в заявлении, опубликованном  Белым домом, Макмастер сказал, что он уйдет в отставку из армии США этим летом, добавив, что после этого "покинет общественную службу".

Макмастер был вторым советником по национальной безопасности Трампа. Он сменил Майкла Флинна, который был уволен год назад в связи с тем, что он соврал о своих контактах с послом России в США Сергеем Кисляком. Тогда на пост советника по нацбезопасности, кроме Макмастера, рассматривалась кандидатура Болтона.

Кроме того, в начале прошлого года Болтон мог возглавить Госдепартамент США, однако, как сообщали СМИ, Трамп отказался от планов назначить его из-за того, что тот носит усы.

Бывший посол США в ООН Джон Болтон ранее выступал за предоставление Украине вооружения и ее членство в НАТО.

Как известно, ранее Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Темы: ТрампСША
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