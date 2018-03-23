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Трамп подписал указ, позволяющий ввести пошлины на товары из Китая

Пятница, 23 марта 2018, 02:47

Президент США Дональд Трамп подписал указ, дающий Вашингтону возможность ввести пошлины на импорт товаров из КНР, объемы которого в ценовом исчислении достигают 60 млрд долларов.

Об этом пишет DW.com.

Документ составлен таким образом, что в действие эта мера может вступить только после длительного периода консультаций.

По мнению ряда СМИ, сам этот факт даст законодателям и лоббистам возможность существенно сократить список из 1300 наименований, которые в настоящий момент предполагается обложить тарифами.

Глава Белого дома признал, что во время общения с китайской стороной поднимал вопрос о пошлинах и находится "в процессе переговоров" с Пекином по данной проблеме. По словам американского лидера, дефицит торгового баланса США с КНР достигает 375 млрд долларов (304 млрд евро).

Кроме того, как отметил глава американского государства, Вашингтон также подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с возможным нарушением Китаем закона о защите интеллектуальной собственности.

Официальный Пекин пока не прокомментировал ситуацию с президентским указом Трампа.

Напомним, 8 марта Дональд Трамп официально объявил, что вводит 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентные ввозные пошлины для импортного алюминия.

22 марта американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер сообщил, что из списка стран, на которые распространится действие предложенных Трампом пошлин на алюминий и сталь, будут временно исключены ЕС, Австралия, Южная Корея, Аргентина и Бразилия. 

Темы: СШАКитайторговляТрамп
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