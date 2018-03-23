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Скрипалі могли отримати незворотні пошкодження мозку через отруєння

П'ятниця, 23 березня 2018, 05:35

Токсин військового класу, яким отруїли колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочку, може привести їх до розумової недієздатності.

Про це заявив британський суддя, який видав слідству дозвіл на відбір зразків крові у постраждалих, пише Reuters.

Лондонський суд дозволив взяти зразки крові у Скрипалів для вивчення інспекторами з хімічної зброї, щоб підтвердити висновок британської дослідницької лабораторії Портон-Дауна, яка ідентифікувала хімічну речовину як частину групи "Новачок".

Згідно з рішенням суду, неназваний лікар, який лікує Скрипалів, повідомив, що вони перебувають під потужними заспокійливими і нездатні спілкуватися, і що неможливо оцінити, коли і в якій мірі вони зможуть відновити розумові здібності.

"Точний ефект впливу на їх довгострокове здоров'я залишається неясним, хоча медичні тести показують, що їх розумова здатність може бути порушена до невідомого і досі невстановленого ступеня", - сказав суддя Девід Вільямс.

Як повідомлялося, 19 березня в Британію прибули експерти ОЗХЗ, щоб провести незалежний аналіз речовини, якою отруїли Скрипаля та його дочку.

Британський суд дозволив експертам взяти зразки крові у Сергія Скрипаля та його дочки.

Нагадаємо, глава МЗС Великобританії Борис Джонсон заявив, що всі докази у справі Скрипаля вказують на відповідальність російської держави.

Джонсон також заявляв, що президент Росії Володимир Путін "практично напевно" особисто віддав наказ використовувати токсичну нервово-паралітичну речовину "Новачок" для отруєння колишнього російського агента в Британії.

Як відомо, Великобританія висилала з країни 23 російських дипломата і припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через інцидент в Солсбері.

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