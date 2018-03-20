Вислані російські дипломати залишили посольство в Лондоні

Вислані Британією російські дипломати у вівторок залишили приміщення посольства у Лондоні.

Як повідомляє російське агентство "РИА Новости", колона з більш ніж десятка машин і мікроавтобусів вирушила в аеропорт.

Всього Лондон висилає 23 співробітника посольства через причетність Росії до отруєння екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля. Разом із членами сімей, Сполучене Королівство покинуть близько вісімдесяти осіб.

Британські дипломати, яких Москва висилає з Росії у відповідь на дії Лондона, повернуться на батьківщину в найближчі дні.

Нагадаємо, глава МЗС Британії Борис Джонсон повідомив про наявність доказів, які свідчать про розробку та накопичення "Новичка" Росією.

Джонсон також заявляв, що президент Росії Володимир Путін "практично напевне" особисто віддав наказ використати токсичну нервово-паралітичну речовину "Новичок" для отруєння колишнього російського агента у Британії. Росія обвинувачення заперечує.

Європейська правда