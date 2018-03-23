Розвідка: "Іхтамнєтам" на Донбасі наказали здати всі російські документи

Командири бойовиків на Донбасі наказали підлеглим здати всі документи, що вказують на їх російське походження.

Про це з посиланням на українську розвідку повідомляє прес-центр штабу АТО.

За даними розвідки до ранку 22 березня бойовики з Росії та інших країн були зобов’язані були здати усі документи, що можуть підтверджувати їх участь у воєнному конфлікті на Донбасі.

"Рішенням командирів 1 та 2 АК російсько-окупаційних військ, здачі підлягають паспорти, договори, водійські посвідчення й банківські картки. У разі відмови від добровільної участі в акції на непокірних чекає ганебне звільнення й депортація на батьківщину", - йдеться у повідомленні.

Українські військові зазначають, що такі заходи проводяться із певною періодичністю і, як правило, після затримання чергового бойовика із російською пропискою.

Наприклад, так було після затримання російських громадян Віктора Агєєва та Миколи Покусаєва, йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, збір документів проведено відповідно до вказівки Генерального штабу ЗС РФ і під наглядом ФСБ.