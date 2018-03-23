Разведка: "Ихтамнетам" на Донбассе приказали сдать все российские документы

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Пятница, 23 марта 2018, 07:28

Командиры боевиков на Донбассе приказали подчиненным сдать все документы, указывающие на их российское происхождение.

Об этом со ссылкой на украинскую разведку сообщает пресс-центр штаба АТО.

По данным разведки до утра 22 марта боевики из России и других стран обязаны были сдать все документы, которые могут подтверждать их участие в военном конфликте на Донбассе.

"Решением командиров 1 и 2 АК российско-оккупационных войск, сдаче подлежат паспорта, договора, водительские удостоверения и банковские карточки. В случае отказа от добровольного участия в акции непокорных ждет позорное увольнение и депортация на родину", - говорится в сообщении.

Украинские военные отмечают, что такие мероприятия проводятся с определенной периодичностью и, как правило, после задержания очередного боевика с российской пропиской.

Например, так было после задержания российских граждан Виктора Агеева и Николая Покусаева, говорится в сообщении.

По данным разведки, сбор документов проведен в соответствии с указанием Генерального штаба ВС РФ и под наблюдением ФСБ.

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Темы: АТО Донбасс Росcия
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