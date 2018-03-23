Київське метро зупиняло рух у годину пік через поломку

3275 переглядів
П'ятниця, 23 березня 2018, 08:53

Рух столичного метро червоною гілкою в "годину пік" зранку 23 березня призупиняли.

Близько 8-ї ранку на станції Хрещатик в обох напрямках накопичився натовп, поїзди висаджували пасажирів і йшли порожніми.

Черговий оголошував, що рух призупинили з технічних причин орієнтовано на 10 хвилин. Причин на станції не пояснювали.  

У Twitter метрополітену близько повідомили 8:15  повідомили про поломку:

"Червона гілка. Поломка поїзда. Рух організовано "Академмістечко" – "Хрещатик", "Арсенальна" – "Лісова".

Ще за 10 хвилин поінформували, що рух уже відбувається у звичайному режимі.

У прес-службі метрополітену "Українській правді" інших пояснень не надали, окрім як "поломка поїзда".

Через призупинення руху деякі пасажири мусили шукати інші варіанти громадського транспорту, аби дістатися на роботу чи навчання. Ті, хто все ж чекав метро, утворили великі черги.

Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: метро Київ транспорт
powered by lun.ua
По темі
У київському метро затримали чоловіка з тротилом 22 березня 2018, 11:17
У четвер закриють 3 станції київського метро через футбол 14 березня 2018, 11:22
У Києві ввечері можуть закрити на вхід 3 станції метро 11 березня 2018, 09:10
Усі новини
Головні новини
Куди полетить Ryanair: список маршрутів
Конгрес США схвалив виділення Україні $620,700 мільйонів
Головні новини дня – за 60 секунд
Енергоатом хоче підвищити тариф на свою електроенергію на 30%
Усі новини
соцмережі

6 способів не дозволити соцмережам маніпулювати вами

психологія

Скільки грошей нам потрібно для щастя?