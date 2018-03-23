Київське метро зупиняло рух у годину пік через поломку

Рух столичного метро червоною гілкою в "годину пік" зранку 23 березня призупиняли.

Близько 8-ї ранку на станції Хрещатик в обох напрямках накопичився натовп, поїзди висаджували пасажирів і йшли порожніми.

Черговий оголошував, що рух призупинили з технічних причин орієнтовано на 10 хвилин. Причин на станції не пояснювали.

У Twitter метрополітену близько повідомили 8:15 повідомили про поломку:

"Червона гілка. Поломка поїзда. Рух організовано "Академмістечко" – "Хрещатик", "Арсенальна" – "Лісова".

Червона гілка. Поломка поїзда. Рух організовано "Академмістечко" - "Хрещатик", "Арсенальна" - "Лісова". — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) March 23, 2018

Ще за 10 хвилин поінформували, що рух уже відбувається у звичайному режимі.

Червона гілка. Рух у звичайному режимі. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) March 23, 2018

У прес-службі метрополітену "Українській правді" інших пояснень не надали, окрім як "поломка поїзда".

Через призупинення руху деякі пасажири мусили шукати інші варіанти громадського транспорту, аби дістатися на роботу чи навчання. Ті, хто все ж чекав метро, утворили великі черги.