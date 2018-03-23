Киевское метро останавливало движение в час пик из-за поломки

Движение столичного метро по красной ветке в ​​"час пик" утром 23 марта приостанавливали.



Около 8 утра на станции Крещатик в обоих направлениях скопилась толпа народа, поезда высаживали пассажиров и шли пустыми.



Дежурный объявлял, что движение приостановили по техническим причинам ориентировочно на 10 минут. Причин на станции не объясняли.



В Twitter метрополитена около 8:15 сообщили о поломке:



"Красная ветка. Поломка поезда. Движение организовано "Академгородок" – "Крещатик", "Арсенальная" – "Лесная".

Червона гілка. Поломка поїзда. Рух організовано "Академмістечко" - "Хрещатик", "Арсенальна" - "Лісова". — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) March 23, 2018

Еще через 10 минут сообщили, что движение уже происходит в обычном режиме.

Червона гілка. Рух у звичайному режимі. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) March 23, 2018

В пресс-службе метрополитена "Украинской правде" других объяснений не предоставили, кроме как "поломка поезда".



Из-за приостановки движения некоторые пассажиры вынуждены были искать другие варианты общественного транспорта, чтобы добраться на работу или учебу. Те, кто все же ждал метро, ​​образовали большие очереди.