Путін сказав, що результат виборів здивував навіть його

Результат, який отримав Володимир Путін на минулих виборах президента Росії, став для нього несподіваним.



Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу RT, повідомляє РБК.



"Він сам сказав, що це було досить несподіваним для нього", – розповів Пєсков.



Він додав, що, отримавши такий рівень підтримки, президент відчуває і "рівень відповідальності, оскільки будь-який лідер несе тягар відповідальності за підтримку, яку він отримує".



На думку Пєскова, на результатах Путіна позначився тиск на Росію з боку інших країн: це спонукало людей "об'єднатися навколо сильного лідера".

Як відомо, 18 березня, в 4-ту річницю офіційної анексії Криму Росією, в РФ пройшли вибори президента. Голосування, проведене на захопленому півострові, Україна і Захід не визнають, адже воно незаконне.



Згідно з даними ЦВК РФ за підсумками обробки 99,84% протоколів, "самовисуванець" і чинний президент Володимир Путін набрав 76,66% голосів на виборах.



Друге місце посів кандидат від КПРФ Павло Грудінін із 11,8%. Трійку лідерів замкнув кандидат від ЛДПР Володимир Жириновський із 5,66%. Ксенія Собчак набрала 1,67%, Григорій Явлінський – 1,04% голосів. Максим Сурайкін і Сергій Бабурін набрали трохи більше 0,6%.



ЦВК заявила про відсутність серйозних порушень під час голосування. А результат Путіна голова комісії Елла Памфілова 19 березня назвала рекордним.