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Путин сказал, что результат выборов удивил даже его

Пятница, 23 марта 2018, 08:16

Результат, который получил Владимир Путин на прошедших выборах президента России, стал для него неожиданным.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT, сообщает РБК.

"Он сам сказал, что это было достаточно неожиданным для него", – рассказал Песков.

Он добавил, что, получив такой уровень поддержки, президент чувствует и "уровень ответственности, поскольку любой лидер несет бремя ответственности за поддержку, которую он получает".

По словам Пескова, на результатах Путина сказалось давление на Россию со стороны других стран: это сподвигло людей "объединиться вокруг сильного лидера".

Как известно, 18 марта, в 4-ю годовщину официальной аннексии Крыма Россией, в РФ прошли выборы президента. Голосование, проведенное на захваченном полуострове, Украина и Запад не признают, так как оно незаконное.

Согласно данным ЦИК РФ по итогам обработки 99,84% протоколов, "самовыдвиженец" и действующий президент Владимир Путин набрал 76,66% голосов на выборах.

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,8%. Тройку лидеров замкнул кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66%. Ксения Собчак набрала 1,67%, Григорий Явлинский – 1,04% голосов. Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали чуть больше 0,6%.

ЦИК заявила об отсутствии серьезных нарушений во время голосования. А результат Путина глава комиссии Элла Памфилова 19 марта назвала рекордным.

Темы: ПутинРосcиявиборы
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