Путін підписав указ про надання житла українським військовим-зрадникам

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про право на забезпечення житлом колишніх українських військових, які живуть у Криму.

Документ від 22 березня опублікований на офіційному сайті "Державної системи правової інформації".

Згідно з указом, право на забезпечення житлом мають громадяни РФ, які живуть на півострові, перебувають на обліку в якості осіб, що потребують житла, і звільнені до 18 березня 2014 року зі військової служби та правоохоронних органів України.

Також право на забезпечення житлом отримають звільнені до 18 березня 2014 року зі служби у військовому управлінні і військових формуваннях і в органах спеціального зв'язку і захисту інформації України.

Житло можуть отримати і члени сімей загиблих військових з перерахованих вище категорій.

Як повідомлялося у кінці 2014 року, у Криму ФСБ і інші органи виганяли із квартир родини українських військових, що залишилися вірними присязі, а також відбирали порожні квартири українських бійців.