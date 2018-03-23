Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін підписав указ про надання житла українським військовим-зрадникам

П'ятниця, 23 березня 2018, 09:31
Путін підписав указ про надання житла українським військовим-зрадникам

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про право на забезпечення житлом колишніх українських військових, які живуть у Криму.

Документ від 22 березня опублікований на офіційному сайті "Державної системи правової інформації".

Згідно з указом, право на забезпечення житлом мають громадяни РФ, які живуть на півострові, перебувають на обліку в якості осіб, що потребують житла, і звільнені до 18 березня 2014 року зі військової служби та правоохоронних органів України.

Також право на забезпечення житлом отримають звільнені до 18 березня 2014 року зі служби у військовому управлінні і військових формуваннях і в органах спеціального зв'язку і захисту інформації України.

Житло можуть отримати і члени сімей загиблих військових з перерахованих вище категорій. 

Як повідомлялося у кінці 2014 року, у Криму ФСБ і інші органи виганяли із квартир родини українських військових, що залишилися вірними присязі, а також відбирали порожні квартири українських бійців.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяКримокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Усі новини...
Росія
Тепер про збиті ракети й руйнування заявили в Брянській області
У Варшаві проросійська демонстрація вимагала зупинити підтримку України
Дітям на окупованих територіях обіцяють гроші за російський паспорт – ЦНС
Останні новини
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
Усі новини...
Реклама: