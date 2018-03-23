Путін підписав указ про надання житла українським військовим-зрадникам

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П'ятниця, 23 березня 2018, 10:31

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про право на забезпечення житлом колишніх українських військових, які живуть у Криму.

Документ від 22 березня опублікований на офіційному сайті "Державної системи правової інформації".

Згідно з указом, право на забезпечення житлом мають громадяни РФ, які живуть та півострові, перебувають на обліку в якості осіб, що потребують житла, і звільнені до 18 березня 2014 року зі військової служби та правоохоронних органів України.

Також право на забезпечення житлом отримають звільнені до 18 березня 2014 року зі служби у військовому управлінні і військових формуваннях і в органах спеціального зв'язку і захисту інформації України.

Житло можуть отримати і члени сімей загиблих військових з перерахованих вище категорій. 

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Теми: Росія Крим окупація
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