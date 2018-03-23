Путин подписал указ о предоставлении жилья украинским военным-предателям

Президент России Владимир Путин подписал указ о праве на обеспечение жильем бывших украинских военных, живущих в Крыму.

Документ от 22 марта опубликован на официальном сайте "Государственной системы правовой информации".

Согласно указу, право на обеспечение жильем имеют граждане РФ, которые живут та полуострове, состоят на учете в качестве нуждающихся в жилье и уволенные до 18 марта 2014 года с военной службы и правоохранительных органов Украины.

Также право на обеспечение жильем получат уволенные до 18 марта 2014 года со службы в военном управлении и воинских формированиях и в органах специальной связи и защиты информации Украины.

Жилье могут получить и члены семей погибших военных из перечисленных выше категорий.