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Путин подписал указ о предоставлении жилья украинским военным-предателям

Пятница, 23 марта 2018, 09:31
Путин подписал указ о предоставлении жилья украинским военным-предателям

Президент России Владимир Путин подписал указ о праве на обеспечение жильем бывших украинских военных, живущих в Крыму.

Документ от 22 марта опубликован на официальном сайте "Государственной системы правовой информации".

Согласно указу, право на обеспечение жильем имеют граждане РФ, которые живут на полуострове, состоят на учете в качестве нуждающихся в жилье и уволенные до 18 марта 2014 года с военной службы и правоохранительных органов Украины.

Также право на обеспечение жильем получат уволенные до 18 марта 2014 года со службы в военном управлении и воинских формированиях и в органах специальной связи и защиты информации Украины.

Жилье могут получить и члены семей погибших военных из перечисленных выше категорий.

Как сообщалось в конце 2014 года, в Крыму ФСБ и другие органы выгоняли из квартир семьи украинских военных, оставшихся верными присяге, а также отбирали пустующие квартиры украинских бойцов.

 

Украинская правда
Темы: РосcияКрымоккупация
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