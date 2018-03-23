Спроба номер 2: Ryanair офіційно заходить в Україну

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П'ятниця, 23 березня 2018, 11:43

Лоукостер Ryanair почне виконувати авіарейси до України з 6 європейських країн.

Про це стало відомо 23 березня на прес-конференції в аеропорту "Бориспіль".

Гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін, а також гендиректор аеропорту "Львів" Тетяна Романовська і виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі підписали контракти на співпрацю.

З повним переліком рейсів, що будуть здійснюватися з аеропортів "Бориспіль" та "Львів", можна ознайомитися за посиланням.

Економічна правда

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Теми: авіа
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