Спроба номер 2: Ryanair офіційно заходить в Україну
Лоукостер Ryanair почне виконувати авіарейси до України з 6 європейських країн.
Про це стало відомо 23 березня на прес-конференції в аеропорту "Бориспіль".
Гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін, а також гендиректор аеропорту "Львів" Тетяна Романовська і виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі підписали контракти на співпрацю.
З повним переліком рейсів, що будуть здійснюватися з аеропортів "Бориспіль" та "Львів", можна ознайомитися за посиланням.