Попытка номер 2: Ryanair официально заходит в Украину
Лоукостер Ryanair начнет выполнять рейсы в Украину из 6 европейских стран.
Об этом стало известно 23 марта на пресс-конференции в аэропорту "Борисполь".
Гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин, а также гендиректор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская и исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири подписали контракты на сотрудничество.
С полным перечнем рейсов, которые будут осуществляться из аэропортов "Борисполь" и "Львов" можно ознакомиться по ссылке.