Попытка номер 2: Ryanair официально заходит в Украину

Лоукостер Ryanair начнет выполнять рейсы в Украину из 6 европейских стран.

Об этом стало известно 23 марта на пресс-конференции в аэропорту "Борисполь".

Гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин, а также гендиректор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская и исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири подписали контракты на сотрудничество.

С полным перечнем рейсов, которые будут осуществляться из аэропортов "Борисполь" и "Львов" можно ознакомиться по ссылке.

Экономическая правда