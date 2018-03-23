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Попытка номер 2: Ryanair официально заходит в Украину

Пятница, 23 марта 2018, 10:43
Попытка номер 2: Ryanair официально заходит в Украину

Лоукостер Ryanair начнет выполнять рейсы в Украину из 6 европейских стран.

Об этом стало известно 23 марта на пресс-конференции в аэропорту "Борисполь".

Гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин, а также гендиректор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская и исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири подписали контракты на сотрудничество.

С полным перечнем рейсов, которые будут осуществляться из аэропортов "Борисполь" и "Львов" можно ознакомиться по ссылке.

Экономическая правда

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Темы: авиа
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